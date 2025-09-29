China: Xi Jinping intensifica controle sobre Partido Comunista ao condenar ex-ministro à morte por corrupção

Ao longo de 17 anos de carreira política, Tang teria usado sua influência para receber mais de 268 milhões de yuans em propinas, o equivalente a cerca de R$ 180 milhões. Antes de assumir o ministério (2020-2024), ele ocupou os cargos de governador da província de Gansu, no noroeste do país, e vice-presidente da região autônoma de Guangxi, no sul.

Segundo o comunicado oficial, os subornos causaram "prejuízos especialmente graves aos interesses do Estado e do povo", o que justificaria a aplicação da pena máxima. Tang teria confessado os crimes e demonstrado arrependimento.

Campanha anticorrupção e disputas internas

A condenação se insere na ampla campanha anticorrupção promovida pelo presidente Xi Jinping, que considera a corrupção a maior ameaça à sobrevivência do Partido Comunista Chinês. Nos últimos anos, a ofensiva se intensificou e passou a atingir também altos escalões do governo.

Tang foi expulso do partido em novembro passado, e a investigação ? iniciada seis meses depois ? foi concluída com rapidez incomum. O ritmo acelerado lembra os casos que derrubaram dois ministros da Defesa: Li Shangfu e Wei Fenghe.

Para analistas, além de combater práticas como o uso de dinheiro vivo e presentes a autoridades ? comuns na política chinesa ?, a campanha também serve para Xi Jinping consolidar poder e eliminar adversários dentro do partido.