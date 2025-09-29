Moda mundial de cara nova: após dança das cadeiras inédita, Paris inicia a 'fashion week da década'

Entre as estreias mais aguardadas está a de Matthieu Blazy, na Chanel. O franco-belga de 42 anos assume o desafio de comandar o estilo de uma das marcas mais emblemáticas do mundo.

Ele foi escolhido para o cargo após a saída de Virginie Viard, ex-braço direito de Karl Lagerfeld, que, apesar de ter pilotado a maison por cinco anos, não conseguiu deixar um legado marcante. A forte personalidade de Lagerfeld, que dirigiu a marca por mais de três décadas com mão de ferro e luvas de couro, ainda ecoa nos corredores da rue Cambon. Blazy, que modernizou a imagem da italiana Bottega Veneta antes de ser contratado pela Chanel, apresenta seu primeiro desfile em 6 de outubro.

Grupos de luxo orquestram mudanças

Antes disso, a espanhola Loewe celebra a estreia de Jack McCollough e Lazaro Hernandez com um desfile em 3 de outubro. Os americanos, fundadores da Proenza Schouler, agora se aventuram com uma tradicional grife europeia, mas que nunca esteve tão hype. Eles substituem Jonathan Anderson, que assume a direção criativa da Dior.

Embora Anderson já tenha apresentado sua primeira coleção masculina em junho, sua estreia nas coleções femininas da Dior, marcada para 1º de outubro, é igualmente aguardada - ele será o primeiro diretor criativo a comandar todas as linhas de uma das marcas fetiche do grupo LVMH, líder mundial do luxo e também proprietário da Loewe.

Outra estreia é a de Miguel Castro Freitas na Mugler. O discreto estilista português, com passagens por Sportmax, Dries Van Noten e Dior, substitui o americano Casey Cadwallader, que revitalizou a célebre grife dos anos 1990, tornando-a novamente atraente para as gerações mais jovens. A missão de Freitas, portanto, não será simples.