Partido pró-Europa vence eleições na Moldávia, que aposta em adesão à União Europeia

O partido pró-europeu PAS, da presidente Maia Sandu, venceu com mais de 50% dos votos as eleições legislativas deste domingo (28) na Moldávia, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (29) pela Comissão Eleitoral. O pleito foi marcado por acusações de ingerência da Rússia.

O Partido Ação e Solidariedade, no poder desde 2021, obteve 50,16% dos votos, após a apuração de 99,91% das urnas. Segundo projeções, o PAS deve manter a maioria absoluta no Parlamento, com 55 das 101 cadeiras, contra 63 atualmente. A participação foi de 52,17%, próximo dos 52,3% registrados nas legislativas de 2021.

Uma maioria na Câmara de 101 cadeiras é crucial para evitar negociações e a formação de uma coalizão que poderia desestabilizar ainda mais o país, um dos mais pobres da Europa, abalado pela guerra na vizinha Ucrânia.