Premiê propõe 'RG britânico', mas extrema direita quer usar contra imigrantes

O Reino Unido não exige um documento para comprovar identidade, e essa obrigatoriedade só existiu durante as duas guerras mundiais. O ex-premiê trabalhista Tony Blair tentou reintroduzir a medida nos anos 2000, sem sucesso.

Mais de meio milhão de migrantes cruzaram o Canal da Mancha da França para a Inglaterra desde que Starmer assumiu o poder, no ano passado. Apesar do número expressivo, os pedidos de asilo representam menos de 5% do total de imigrantes.

A maioria vive legalmente no país para estudar ou trabalhar, mas imagens de pessoas em botes infláveis e a hospedagem de migrantes em hotéis têm dominado o debate público.

Oposição à medida

O Reform UK considera que a proposta não terá impacto no controle migratório e a classificou como "anti-britânica". ONGs como a Liberty expressam preocupação com privacidade e liberdade civil, e alertam para o risco de o Reino Unido se tornar um Estado de vigilância constante.

Há também receio quanto à segurança dos dados, diante do aumento de ciberataques que podem expor informações de toda a população adulta.