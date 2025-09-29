Trump declara guerra tarifária a filmes estrangeiros e ameaça modelo econômico de Hollywood

O presidente norte-americano Donald Trump quer salvar Hollywood da "invasão estrangeira" com uma tarifa de 100% sobre filmes produzidos fora dos Estados Unidos. Anunciada nesta segunda-feira (29), a medida sem precedentes visa proteger a indústria nacional, mas gerou confusão jurídica e espanto nos estúdios. O impacto pode desestabilizar o modelo global de Hollywood, que depende de coproduções internacionais e da bilheteria fora dos Estados Unidos.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou que a indústria cinematográfica norte-americana está sendo "roubada" por outros países, comparando a situação a "tirar doce de uma criança".

Segundo ele, a medida visa resolver um "problema de longa data" e proteger os estúdios dos EUA, especialmente os da Califórnia ? estado que, segundo o presidente, foi "particularmente afetado" por incentivos fiscais estrangeiros e pela "fraqueza" do governador democrata Gavin Newsom.