Unesco inaugura museu virtual com objetos roubados para denunciar tráfico cultural global

Máscara ritual da Zâmbia, pingente da antiga Palmira, pintura do sueco Anders Zorn ? esses e outros artefatos saqueados ao longo das últimas décadas agora compõem o acervo de um museu virtual lançado pela Unesco nesta segunda-feira (29). A iniciativa busca chamar atenção para o tráfico internacional de bens culturais, uma atividade criminosa pouco conhecida e que envolve mais de 57 mil peças, segundo dados da Interpol.

A plataforma interativa museum.unesco.org foi concebida pelo arquiteto burquinense Francis Kéré, vencedor do Prêmio Pritzker em 2022. Por enquanto, o acervo reúne cerca de 250 objetos, todos digitalizados em 3D e acompanhados de relatos, fotos e informações sobre suas origens ? funerárias, decorativas, bélicas ou religiosas.

"É um museu único no mundo", afirmou a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay. "Cada peça roubada carrega consigo uma parte da identidade, da memória e do saber das comunidades de onde foi retirada. Esse tráfico fere a ciência, rompe vínculos entre gerações e apaga histórias."