Falso psicoterapeuta é condenado a 18 anos de prisão na França por estupros com uso de drogas

Jorge M.C. está em prisão preventiva há quatro anos e tem dez dias para recorrer da sentença.

O tribunal considerou o réu culpado por usurpar o título de psicoterapeuta, liderar uma associação com características sectárias ? a Athanor, fundada por ele em Montpellier ? e submeter quatro seguidores à coação física e psicológica em um apartamento compartilhado. Nesse ambiente, ele os encorajava a manter relações sexuais sob efeito de LSD e ecstasy, drogas alucinógenas potentes.

Os juízes também o condenaram por estuprar uma jovem de 23 anos durante uma "massagem tântrica", quando ela frequentava a comunidade. No tribunal, a vítima relatou ter se sentido forçada a "passar por momentos difíceis" para satisfazê-lo.

Jorge M.C. foi ainda considerado culpado por estuprar uma ex-companheira que trabalhava com ele na Athanor. Inicialmente processada por cumplicidade, a mulher ? hoje com cerca de cinquenta anos ? foi absolvida e entrou com uma ação civil, alegando posteriormente também ter sido vítima de estupro sob influência do ex-guru.

Além disso, os juízes o consideraram culpado por estuprar duas ex-enteadas quando ainda eram menores de idade, e por abusar da própria filha.

Antes da deliberação final, Jorge M.C. declarou: "Peço desculpas a todos por ter sido um idiota obscuro que nunca quis estar errado. Imagino que sempre lhes dei uma escolha", acrescentou.