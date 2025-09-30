Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

O jornal francês Le Monde desta terça-feira (30) traz uma entrevista exclusiva com Celso Amorim. "O influente conselheiro especial do presidente Lula", diz o diário na matéria assinada pelo correspondente no Rio de Janeiro, Bruno Meyerfeld.

Aos 83 anos, Amorim é "diplomata mais experiente e celebrado do Brasil" que "conduz a política externa do país", embora não lidere formalmente nenhum ministério. O título de seu cargo é "meio vago", avalia a matéria, mas não esconde o principal: há três décadas esse inseparável "sherpa" do presidente Lula gerencia a política estrangeira nacional de maneira "ativa e altiva".

O diário lembra que o trabalho de Amorim na diplomacia começou muito antes, no início dos anos 1960, em plena crise dos mísseis de Cuba. Desde então, ocupou cargos de embaixador nas Nações Unidas, em Genebra, e no Reino Unido, e conquistou o recorde de longevidade à frente do Itamaraty: quase dez anos, no governo de Itamar Franco, continuando depois, durante os dois primeiros mandatos de Lula.