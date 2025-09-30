Plano de paz de Trump para Gaza gera apoios e críticas ao redor do mundo

Esses países afirmaram estar prontos para se engajar de forma "positiva e construtiva com os Estados Unidos e as partes para finalizar o acordo e garantir sua implementação".

O Paquistão, que manifestou interesse em melhorar sua relação com Washington, já havia expressado "acreditar firmemente que o presidente Trump está totalmente preparado para ajudar da maneira que for necessária" para garantir o fim do conflito".

Apoio condicional de Israel e crítica interna

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ofereceu seu apoio ao plano de Trump, mas sob a condição de que ele alcançasse os objetivos de guerra de Israel.

Netanyahu deixou claro que, se o Hamas rejeitar a proposta ou violar seus termos, Israel irá "terminar o trabalho" por conta própria, ação para a qual o presidente Trump prometeu seu "apoio integral". O primeiro-ministro também sublinhou que as forças israelenses manteriam a responsabilidade pela segurança de Gaza.

Contudo, a proposta enfrentou forte resistência da extrema-direita israelense. O ministro das finanças, Bezalel Smotrich, um parceiro crucial da maioria de Netanyahu, classificou o plano como um "fracasso diplomático retumbante". Smotrich criticou o documento como uma "mistura indigesta" e um "retorno à concepção de Oslo" (o processo de paz de 1993), alegando que demonstrou "cegueira" e um esquecimento das "lições do 7 de outubro" de 2023.