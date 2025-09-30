Plano de paz para Gaza: especialistas apontam 'egocentrismo de Trump' e dificuldades de aplicação

Para o especialista em Oriente Médio David Rigoulet-Roze, do Instituto Francês de Análise Estratégica, o plano é "sólido, embora haja dificuldades para sua implementação". Ele destaca que a pressão de Trump para resolver o conflito é "extremamente forte", mas ressalta que ainda falta a resposta do Hamas.

O movimento radical palestino, que atualmente controla a Faixa de Gaza, "terá muita dificuldade em recusar" o plano acredita. "O Catar afirmou estar em condições de convencer o Hamas da necessidade de aceitar os termos do plano, porque o grupo ainda considerava realizar liberações em etapas. No entanto, o plano prevê que todas as liberações ocorram em até 72 horas, de forma total", avalia Rigoulet-Roze.

"Egocentrismo de Trump"

Segundo Souhire Medini, especialista em Oriente Médio e pesquisadora visitante no Washington Institute, o plano de 20 pontos tem claramente a marca do "egocentrismo" de Trump. "Ele está em destaque por meio da presidência do que chamou de comissão de paz. Nos deparamos com um vocabulário que não é o do direito internacional, mas sim o da economia, que Donald Trump gosta de valorizar", afirma Medini.

Para ela, isso não envia um sinal positivo aos palestinos. "Dá a impressão de que se quer tirar dos palestinos a gestão de seu próprio futuro", explica. Apesar disso, Medini vê uma evolução positiva em relação à proposta feita por Trump em janeiro, quando o presidente americano sugeriu que os Estados Unidos assumiriam o controle da Faixa de Gaza, insinuando que os palestinos deveriam deixar o território.

"O fato de que essas duas ideias não estão mais presentes e de que o plano afirma claramente que tudo será feito para permitir que os habitantes permaneçam em Gaza já é uma evolução positiva", compara. Ela também aponta a falta de consenso dentro do governo israelense como um obstáculo. "Para alguns de seus aliados ultranacionalistas, esse plano é totalmente inaceitável, simplesmente porque menciona um Estado palestino", salienta.