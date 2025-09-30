Trump apresenta plano para acabar com a guerra na Faixa de Gaza, Israel concorda e mundo aguarda Hamas

Isso se repete agora. Um dos pontos mencionados na proposta cita o desenvolvimento econômico para reconstruir Gaza a partir da convocação de um painel de especialistas que, segundo o texto, "ajudaram a dar origem a algumas das cidades prósperas, modernas e milagrosas do Oriente Médio".

Outro aspecto é que ele nega aquela ideia inicial - e que causou indignação - de uma "Riviera" na Faixa de Gaza, em que se temia até que os moradores pudessem ser deslocados do território. O plano de Trump diz que "ninguém será forçado a deixar Gaza, e aqueles que desejarem sair serão livres para fazê-lo e retornar". A proposta, inclusive, diz que haverá incentivos para que as pessoas permaneçam no território e que elas receberão oportunidades para, segundo o texto, "construir uma Gaza melhor".

E, por fim, o plano garante que Israel não anexará qualquer parte do território, ao contrário do que defendem dois dos elementos mais radicais do governo israelense, os ministros Bezalel Smotrich (Finanças) e Itamar Ben Gvir (Segurança Nacional)

Euforia em Israel

Até este momento, há grande expectativa positiva para que o plano seja implementado. O líder da oposição, Yair Lapid, diz que garantirá a chamada "rede de sustentação" para Netanyahu conseguir aprová-lo. Ou seja, ele assume o compromisso de se juntar ao governo para impedir que eventuais saídas de membros da coalizão prejudiquem a aplicação da proposta.

O Fórum dos Familiares dos Reféns afirmou, por meio de comunicado, que se trata de um "acordo histórico" que vai permitir a "reabilitação do povo, o fim da guerra e um novo futuro para o Oriente Médio". Ainda de acordo com o comunicado, "o mundo deve exercer pressão máxima para garantir que o Hamas se comprometa com essa oportunidade histórica de paz".