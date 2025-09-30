Trump rompe tradição de 30 anos e impõe tarifaço de 100% a remédios importados para forçar produção nos EUA

As bolsas asiáticas foram as mais afetadas pelas novas tarifas, registrando quedas de até 0,9% ? a maior baixa do dia. Esta volatilidade está ligada a essa nova onda de aumento de impostos alfandegários. Entre os países mais vulneráveis ao aumento dos impostos estão Singapura e Suíça. O Reino Unido também pode ser impactado, já que exporta grandes volumes de medicamentos para os Estados Unidos.

Já na Suíça, onde a indústria farmacêutica representa cerca de um terço do crescimento do PIB e emprega 250 mil pessoas direta e indiretamente, o anúncio caiu como uma bomba. O país é responsável por metade das exportações farmacêuticas para os EUA, e gigantes como Roche e Novartis correm para se adaptar.

A Roche anunciou um plano de investimento de US$ 50 bilhões nos Estados Unidos nos próximos cinco anos, com a construção de três novas fábricas e centros de pesquisa em estados como Indiana, Nova Jersey e Califórnia. A empresa suíça afirma que, com esse movimento, pretende atender à demanda norte-americana exclusivamente com produção local.

A Novartis, por sua vez, prometeu US$ 23 bilhões em sete unidades nos EUA, com o mesmo objetivo: evitar as tarifas e garantir acesso ao maior mercado farmacêutico do mundo. Embora os investimentos nos EUA possam blindar essas empresas das tarifas, há receio de que isso leve a um desinvestimento na Europa, especialmente na Suíça. O governo suíço já iniciou uma análise de impacto e negociações diplomáticas para tentar mitigar os efeitos da medida.

Debandada para os EUA?

Outra gigante farmacêutica, a britânica AstraZeneca, anunciou na segunda-feira que pretende solicitar a cotação direta de suas ações em Nova York para atrair mais investidores norte-americanos, em um momento em que o setor investe maciçamente nos Estados Unidos em meio à guerra comercial lançada por Donald Trump.