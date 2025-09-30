YouTube pagará R$ 117 milhões a Trump em processo por suspensão de conta

YouTube concordou em pagar US$ 22 milhões (R$ 117 milhões de reais) para encerrar o processo movido por Donald Trump após a suspensão de sua conta pela subsidiária do Google, em consequência do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, segundo um documento judicial divulgado ontem.

O site de vídeos online é a última plataforma a chegar a um acordo com o presidente americano para encerrar uma disputa iniciada em julho de 2021, após os acordos com Meta e X (ex-Twitter).

O presidente americano publicou uma captura de tela em sua rede Truth Social comemorando uma "vitória MASSIVA" que "prova que a censura da Big Tech tem consequências". "YouTube CAPITULOU!", celebra a mensagem que mostra uma montagem fotográfica do presidente, sorridente e com o polegar levantado, recebendo um cheque das mãos de Neal Mohan, chefe da plataforma, nos jardins da Casa Branca.