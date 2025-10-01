Ameaça do "shutdown" à economia dos EUA depende da duração da paralisação, avalia analista

Antes mesmo da votação no Senado, republicanos e democratas já se acusavam mutuamente pelo fracasso das negociações. "Os democratas querem fechar tudo, nós não queremos", declarou o presidente Donald Trump, do Salão Oval. Ele ameaçou consequências "irreversíveis" caso os democratas não aceitem o orçamento proposto pelos republicanos, como a intensificação das demissões de milhares de funcionários federais, já iniciadas com a comissão Doge de seu ex-aliado Elon Musk.

Por outro lado, os democratas criticam a falta de disposição dos republicanos para negociar. "É meia-noite (hora do início do shutdown). Isso significa que o bloqueio republicano acaba de começar porque eles se recusam a proteger a saúde dos americanos. Vamos continuar lutando pelo povo americano", publicou Chuck Schumer, líder da minoria democrata no Senado, em sua conta no X.

O presidente republicano da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, acusou os democratas de egoísmo. "Os democratas votaram oficialmente para paralisar o governo. Resultado: mães e crianças agora perdem os programas de ajuda alimentar. Veteranos perdem cuidados médicos e programas de prevenção ao suicídio. A FEMA (agência de resposta a desastres naturais) perde recursos em plena temporada de furacões. Soldados e agentes de segurança aérea não serão pagos. A única pergunta agora: por quanto tempo Chuck Schumer deixará essa dor continuar - por razões egoístas?", publicou Johnson no X.

Cenário conhecido pelos americanos

Democratas e republicanos geralmente tentam evitar a paralisação federal, às vezes no último momento. O último shutdown, entre o fim de dezembro de 2018 e o fim de janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, durou 35 dias ? um recorde.

Agora, o presidente americano volta a atacar os líderes democratas pela situação. Trump chegou a publicar em sua rede Truth Social um vídeo gerado por inteligência artificial mostrando Hakeem Jeffries, líder da minoria democrata na Câmara, com um grande bigode e um sombrero mexicano. A montagem foi denunciada como "racista" por Jeffries, que também lamentou a falta de diálogo construtivo.