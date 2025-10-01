China lança novo visto para atrair especialistas estrangeiros em tecnologia

Enquanto o governo Trump endurece as condições de imigração para trabalhadores qualificados com vistos de até US$ 100 mil, a China passa a oferecer, a partir desta quarta-feira (1º), um novo visto do tipo "K". O objetivo é atrair talentos estrangeiros ligados aos setores de tecnologia e ciências.

Na China, o déficit de mão de obra qualificada na indústria pode chegar a cerca de 30 milhões de pessoas, segundo o jornal Diário do Povo, órgão do Partido Comunista. Por isso, Pequim lança esse novo visto voltado a profissionais estrangeiros com diploma de graduação ou superior, especializados em ciência, tecnologia, engenharia ou matemática.

"Esses profissionais devem vir de universidades ou institutos de pesquisa nacionais e internacionais de renome", acrescenta o jornal estatal, em uma tentativa de afastar os temores de que o país esteja abrindo as portas para mão de obra pouco qualificada.