Energia retorna ao Afeganistão, mas mulheres seguem 'enterradas vivas' no país dos talibãs

Segundo repórteres da AFP, os serviços foram reativados por operadoras móveis em Cabul e nas províncias de Khost (leste), Kandahar (sul), Ghazni (centro-leste) e Herat (oeste). Até o momento, o governo talibã não se pronunciou oficialmente sobre o apagão.

É a primeira vez, desde que os talibãs retomaram o poder em 2021 e impuseram uma interpretação rígida da lei islâmica, que o país sofre uma interrupção total nas telecomunicações.

A organização NetBlocks, especializada em monitoramento da segurança cibernética e da governança da internet, afirmou que a interrupção parece ter sido deliberada. A conectividade caiu para apenas 1% do nível habitual. Pouco antes do corte, um funcionário do governo alertou que a rede de fibra ótica seria desligada, afetando os serviços móveis "até nova ordem".

Golpe brutal para as mulheres

A fundadora da Bégum TV, Hamida Aman, afirmou em entrevista à RFI que o corte representa "um golpe brutal para as mulheres do país". Com mais de 40 milhões de habitantes, o Afeganistão ficou virtualmente isolado do mundo, restando apenas algumas conexões via satélite. A ONU alertou para as "graves repercussões" da medida sobre os direitos humanos, especialmente os das mulheres.

Segundo Aman, "a educação tem se baseado principalmente no digital para poder manter uma progressão e também manter um vínculo com a escola, graças às redes sociais e a alguns sites". Para ela, a interrupção representa "uma outra camada de concreto que cai sobre as mulheres, que se fecha sobre elas".