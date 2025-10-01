Flotilha humanitária é atacada por drones e cercada por navios de guerra; Israel nega, mas não explica

A Flotilha Global Sumud reúne mais de 40 embarcações com cerca de 500 pessoas a bordo, entre elas parlamentares, advogados, artistas e ativistas, incluindo a sueca Greta Thunberg, conhecida por sua atuação ambiental. O objetivo é romper o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza.

"Seguimos rumo a Gaza, nos aproximando da marca de 120 milhas náuticas, perto da área onde outras flotilhas foram interceptadas ou atacadas", disseram os organizadores em comunicado. "As ações hostis colocaram em risco civis desarmados de mais de 40 países", acrescentaram.

Manobras arriscadas e ataque com drones

A identidade dos navios que se aproximaram não foi confirmada. Um vídeo publicado no Instagram da flotilha mostra uma embarcação militar israelense realizando "manobras perigosas" perto dos barcos civis, danificando seus sistemas de comunicação antes de se afastar. A gravação mostra a silhueta de um navio militar com torre de canhão próximo às embarcações.

A agência Reuters confirmou que o vídeo foi feito a partir do barco Sirius, com o equipamento e as linhas do barco correspondendo às imagens. No entanto, não foi possível verificar a identidade da outra embarcação nem a data exata da filmagem.

Autoridades israelenses não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.