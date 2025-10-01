Geleiras suíças perderam um quarto de seu volume em dez anos, alerta estudo

As geleiras da Suíça, particularmente sensíveis às mudanças climáticas, perderam cerca de 25% de seu volume na última década. É o que aponta um estudo publicado nesta quarta-feira (1), que chama atenção para a velocidade do degelo.

Os Alpes e suas geleiras são considerados cartões-postais do país, mas os cientistas vêm observando mudanças significativas na paisagem.

Em 2025, a rede suíça de monitoramento de geleiras (Glamos) voltou a registrar um "derretimento considerável", semelhante ao observado em 2022. O inverno com pouca neve e as ondas de calor em junho e agosto provocaram uma perda de 3% no volume das geleiras, segundo medições realizadas em cerca de 20 formações representativas das 1.400 existentes no país.