Greve geral paralisa a Grécia contra projeto que amplia jornada diária de trabalho para 13 horas

A reforma proposta pelo governo conservador prevê a possibilidade de uma jornada de trabalho de até 13 horas por dia. A medida é apresentada como opcional, baseada no voluntariado e com pagamento adicional após as oito horas de trabalho padrão. No entanto, há receio entre os trabalhadores de que sejam forçados a aceitar ritmos de trabalho exaustivos, especialmente pelo fato da Grécia ser um país empobrecido por uma década de crise econômica.

Para o governo, trata-se de oferecer aos trabalhadores a possibilidade de trabalhar mais para ganhar mais. Já os manifestantes entendem essa proposta como uma forma de "trabalhar mais" como se fossem "máquinas".

Atualmente, a duração legal da jornada diária de trabalho na Grécia é de oito horas, com possibilidade de até três horas extras. O Parlamento ainda não agendou a análise do projeto de lei. Segundo a Eurostat, a jornada semanal de trabalho na Grécia é de 39,8 horas, acima da média dos 27 países da União Europeia, que é de 35,8 horas.

"Não somos robôs"

O trabalhador do aeroporto de Atenas Manos Milonas, que efetua verificações para avaliar se os aviões não estão sobrecarregados antes da decolagem, justifica a dificuldade que pode enfrentar com a possibilidade do aumento de horas de trabalho.

"Trabalhamos no aeroporto, que fica longe de Atenas. O tempo médio que um funcionário leva para chegar lá é 1h30 de ida e 1h30 de volta. Três horas no total. Então, 13 horas de trabalho mais 3 horas de deslocamento dá 16 horas. Não somos robôs. Como querem que vivamos nessas condições?", questiona.