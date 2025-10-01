Incêndio e explosão em Munique deixam um morto e suspendem temporariamente a Oktoberfest

A famosa Festa da Cerveja de Munique, a Oktoberfest, foi temporariamente fechada nesta quarta-feira (1) após um incêndio seguido de explosão na zona norte da cidade, no sul da Alemanha. Pelo menos uma pessoa morreu, segundo a polícia. A vítima, suspeita de provocar o incêndio e a explosão, estaria planejando um atentado contra a Oktoberfest.

A polícia alemã informou que explosivos foram encontrados em um prédio residencial na zona norte de Munique, onde ocorreu o incêndio. "Os artefatos estavam na mochila" do suspeito.

"Durante as buscas, foi encontrada uma carta com uma ameaça não específica de atentado com explosivos, fazendo referência à Oktoberfest", acrescentou a polícia de Munique em comunicado. Uma investigação foi aberta para apurar o possível vínculo do incidente com a Festa da Cerveja, realizada no centro da capital da Baviera.