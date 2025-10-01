Líderes da UE discutem na Dinamarca 'crise dos drones', apoio à Ucrânia e reforço da defesa europeia

A sucessão de episódios de violação do espaço aéreo em países da fronteira leste da União Europeia levantou preocupações sobre a capacidade do bloco de enfrentar uma "guerra de drones". A reunião propõe justamente discutir mecanismos e medidas eficazes para remodelar, o quanto antes, as defesas europeias ? especialmente no flanco oriental.

O caso da Polônia é emblemático: o país teve que recorrer a mísseis de alto custo para abater drones muito mais baratos. Na carta-convite, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, convocou os Estados-membros a debater medidas práticas para fortalecer e tornar mais eficiente a defesa do bloco.

A Dinamarca foi escolhida como sede do evento por ocupar, neste semestre, a presidência rotativa do Conselho. E o local não poderia ser mais pertinente. Nos últimos dias, o país enfrentou uma onda de incidentes envolvendo drones não identificados sobrevoando aeroportos civis e bases militares. O aeroporto de Copenhague chegou a ser fechado por várias horas, e outras instalações também precisaram interromper temporariamente suas operações.

O governo dinamarquês classificou os episódios como "um ataque híbrido". Segundo as autoridades, os padrões de voo e o tipo de equipamento indicam uma operação profissional e coordenada. Três embarcações russas estão sendo investigadas por possível envolvimento, mas nenhum responsável foi oficialmente identificado. Moscou nega qualquer participação nos eventos.

Como medida preventiva, Copenhague proibiu temporariamente, até sexta-feira (3), o uso civil de drones e reforçou a vigilância aérea, especialmente por conta da reunião do Conselho Europeu iniciada hoje.

Muro antidrones