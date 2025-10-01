Médica brasileira apresenta em Paris estudo sobre aplicativo da OMS para diagnosticar hanseníase

Conhecida por ser uma das doenças mais antigas da humanidade, seu agente infeccioso foi identificado em 1873 pelo dermatologista norueguês Gerhard Armauer Hansen. A patologia também tem um trágico histórico de marginalização, exclusão e segregação das pessoas afetadas por ela ao longo de séculos.

"Por isso, ela demanda um diagnóstico precoce e esse aplicativo vem exatamente com este objetivo: acelerar a detecção desta doença, principalmente em países com um número baixo de especialistas ou que têm pouco treinamento para profissionais de saúde reconhecê-la", reitera.

Deps lembra que a hanseníase ainda é um desafio para a comunidade científica, apesar da evolução das tecnologias, pesquisas e tratamentos, como a poliquimioterapia instituída pela Organização Mundial da Saúde nos anos 1980.

"A gente não conseguiu ainda eliminar a doença do planeta", lamenta. "Essa doença está presente em todo o território brasileiro de forma heterogênea. Mas ela é negligenciada pelo poder público, pelos próprios profissionais de saúde, porque a indústria não tem interesse de produzir medicamentos e testes de diagnósticos sofisticados, então a gente não consegue avançar tanto", reitera.

A médica destaca as consequências de um diagnóstico tardio da hanseníase, entre elas, danos neurais irreversíveis, que muitas vezes acontecem simultaneamente às lesões cutâneas. "Com isso, o paciente tem uma incapacidade física às vezes desenvolvida em questões de dias, com uma qualidade de vida totalmente deteriorada", diz.

Por isso, para ela, é importante comunicar que a hanseníase tem cura, uma informação que nem sempre chega ao público. "O medicamento é distribuído através de uma parceria da OMS com os países e a indústria farmacêutica. No Brasil, pelo SUS o tratamento é 100% gratuito", ressalta.