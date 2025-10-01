Morre aos 91 anos Jane Goodall, cientista pioneira que revolucionou o estudo dos chimpanzés

"Recebi um dom: quando falo, as pessoas escutam. E àqueles que perderam a esperança, pareço capaz de devolver um pouco mais", declarou à RFI, justificando seu compromisso incansável com a causa animal.

Nada indicava que aquela jovem inglesa se tornaria um ícone ambiental, exceto sua paixão precoce por bichos. Desde cedo, passava horas observando minhocas, o cachorro da família e até galinhas, tentando entender de onde vinham os ovos.

Sua vida entre os primatas começou em 1957, ao conhecer o antropólogo Louis Leakey durante uma viagem ao Quênia. Sem formação científica, Jane se instalou às margens do lago Tanganica, na Tanzânia, para estudar o comportamento dos grandes símios do Parque Nacional de Gombe.

Conquistando a confiança dos chimpanzés

Com paciência e binóculos, conquistou a confiança dos chimpanzés e, em 1960, testemunhou um deles usar uma vareta para extrair cupins ? descoberta que abalou a visão científica sobre os primatas e redefiniu o conceito de humanidade, até então atribuído exclusivamente aos humanos.

Suas abordagens pouco convencionais geraram críticas: ela dava nomes aos chimpanzés, em vez de números, como se fazia em laboratórios. Ainda assim, obteve doutorado em etologia pela Universidade de Cambridge. Provou que os chimpanzés não são vegetarianos, mas sim onívoros, que se comunicam por meio de dezenas de sons distintos e que são capazes de travar guerras sangrentas.