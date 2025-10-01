ONGs denunciam nova lei migratória em Portugal dificultando regularização de estrangeiros

A nova legislação visa combater fraudes em benefícios sociais e controlar os fluxos migratórios, mas gerou intenso debate sobre direitos humanos e integração.

Segundo Mariana Carneiro, diretora da ONG SOS Racismo, a aprovação da lei com apoio da direita radical representa uma violação da Constituição da República Portuguesa e das convenções europeias de direitos humanos, além da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Ela denuncia que a imigração tem sido tratada como crime, o que, infelizmente, não é novidade, pois Portugal vem trilhando esse caminho há bastante tempo. Mariana afirma que o governo, empossado em março de 2024, tem adotado uma postura cada vez mais alinhada à extrema direita, cedendo a princípios racistas e xenófobos presentes na sociedade portuguesa.

Para a diretora do SOS Racismo, trata-se de um ataque flagrante às pessoas que escolhem viver e trabalhar no país. Enquanto os vistos Gold recebem tratamento privilegiado, políticas de imigração cada vez mais restritivas são aplicadas aos demais imigrantes.

Os partidos à esquerda ? Partido Socialista (PS), Partido Comunista Português (PCP), Bloco de Esquerda, Livre e PAN (Pessoas-Animais-Natureza) ? votaram contra, criticando o endurecimento das regras e a criação de distinções entre imigrantes.

A nova Lei de Estrangeiros segue agora para sanção do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que pode sancionar ou vertar o texto, que afetará, também, os brasileiros.