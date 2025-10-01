Premiê britânico quer 'reinterpretar' direitos humanos em mais um movimento contra imigrantes

O primeiro-ministro britânico foi evasivo e não respondeu diretamente ao caso citado pelo entrevistador, o que gerou repercussão negativa nas redes sociais do canal. Starmer endureceu seu discurso sobre imigração em resposta direta à ascensão do partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, que tem capitalizado o descontentamento popular com a chegada de migrantes pelo Canal da Mancha e lidera as pesquisas de opinião mesmo com baixa representação parlamentar.

Enfrentando queda de popularidade, inflação persistente e críticas internas, o britânico tenta reposicionar o Partido Trabalhista como defensor de uma "renovação patriótica" e da "ordem nas fronteiras", ao mesmo tempo em que denuncia as propostas de Farage ? como o fim da residência permanente para estrangeiros ? como "racistas e imorais", mas até agora com poucos efeitos entre os eleitores do Reino Unido.

Pressão diante da ascensão da extrema direita

"Mas isso vai além", disse Keir Starmer, mencionando convenções sobre refugiados, sobre a tortura e sobre os direitos das crianças. "Eu acredito nesses instrumentos. Eu acredito no Estado de Direito", declarou. No entanto, as disposições do direito internacional "devem ser aplicadas às circunstâncias atuais", afirmou o chefe de governo, referindo-se a uma "imigração massiva, de uma magnitude sem precedentes nos últimos anos".

Recentemente, durante a conferência anual do Partido Trabalhista (centro-esquerda), o primeiro-ministro disse que o Reino Unido enfrenta uma "batalha pela alma do país". Starmer, que nos últimos meses vem anunciando diversas medidas para reduzir a imigração, está sob pressão diante da ascensão da extrema direita.

Starmer está tentando conter a chegada irregular de migrantes em pequenos barcos pelo Canal da Mancha, além do número de pessoas que entram por vias legais. Ambos os fluxos atingiram níveis recordes nos últimos anos, alimentando o sentimento anti-imigração e impulsionando o crescimento do partido de extrema direita Reform UK. O defensor do Brexit, Nigel Farage, líder do partido, e no topo das intenções de voto no Reino Unido, prometeu retirar o Reino Unido da CEDH.