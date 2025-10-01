'Ultimato ao Hamas': enquanto grupo armado avalia plano de paz de Trump, Israel prossegue ofensiva em Gaza

O plano de paz para a Faixa de Gaza apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é analisado pela imprensa francesa nesta quarta-feira (1°). Os diários são reticentes quanto a resultados concretos que o projeto pode trazer, principalmente diante da marcha à ré iniciada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre dois pontos cruciais do compromisso. Já o Hamas quer "garantias internacionais".

"O ultimato ao Hamas" é a manchete do jornal Libération. O diário destaca que Trump determinou que o movimento armado palestino teria de "três ou quatro dias" para dar sua resposta ao plano de paz. Caso contrário, "pagará no inferno". Em seu editorial, Libération avalia que "entre a determinação do presidente americano e dos países árabes, existe uma janela de oportunidade para colocar um fim à guerra em Gaza". No entanto, reitera que "o único problema é que Netanyahu não quer". Prova disso seria que, algumas horas após o anúncio do projeto, o premiê israelense publicou um vídeo afirmando que seus soldados permanecerão em boa parte da Faixa de Gaza, reitera o jornal.

Uma fonte palestina próxima à direção do grupo Hamas afirmou nesta manhã que o movimento armado quer modificar algumas cláusulas do plano de paz do presidente americano, Donald Trump, principalmente no que diz respeito ao desarmamento do Hamas. Negociadores do grupo armado participaram de conversas na terça-feira (30) em Doha, com mediadores do Catar, do Egito e autoridades turcas. Na condição de anonimato, a mesma fonte ainda indicou que o Hamas precisava de "dois ou três dias, no máximo", para dar sua resposta sobre esse projeto de compromisso apresentado por Trump, ao lado de Netanyahu, na segunda-feira (29), na Casa Branca.