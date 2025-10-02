Ataque em sinagoga na Inglaterra deixa mortos e feridos durante feriado judaico de Yom Kippur

Pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram gravemente feridas nesta quinta-feira (2) em um ataque nas proximidades de uma sinagoga em Manchester, no noroeste da Inglaterra. Testemunhas relataram que o agressor estava armado com uma faca e usou um carro para atropelar pedestres, segundo a polícia britânica. O ataque ocorre no dia de Yom Kippour, considerado o feriado mais sagrado e importante do calendário judaico.

Uma terceira pessoa, possivelmente o autor do ataque, também parece ter sido morta após ser baleada por policiais que intervieram na sinagoga da Congregação Hebraica de Heaton Park, no bairro de Crumpsall, região norte de Manchester. O primeiro-ministro Keir Starmer anunciou o reforço policial em sinagogas de todo o Reino Unido.

A polícia informou que, por questões de segurança, ainda não pode confirmar oficialmente a morte do suspeito, devido à presença de "elementos suspeitos" em seu corpo. Equipes especializadas em explosivos foram acionadas para o local.