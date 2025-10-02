Ator francês Gérard Depardieu acusa TV de manipular imagens em reportagem que o retratou como "ogro"

A defesa de Depardieu alegou que os comentários se referiam, na verdade, a uma mulher adulta que não aparece nas imagens, e que eles foram feitos no contexto de uma obra de ficção, na qual o ator e o escritor francês Yann Moix estariam trabalhando.

Segundo a versão apresentada, o mal-entendido teria sido causado por uma montagem fraudulenta, com o objetivo de sugerir falsamente que o ator estava sexualizando uma criança.

De acordo com um dos advogados do ator, Jérémie Assous, os comentários foram feitos no âmbito de um projeto ficcional em que Yann Moix atuava como "diretor" e Gérard Depardieu como "ator principal", interpretando a si mesmo.

Essa teoria "não é nada implausível", acrescentou o advogado Etienne Bodéré, citando exemplos como o ator americano John Malkovich e o escritor francês Michel Houellebecq, que interpretaram a si mesmos nos filmes Quero Ser John Malkovich e O Sequestro de Michel Houellebecq, respectivamente.

Depardieu e Moix não compareceram à audiência, alegando motivos de saúde.

A France Télévisions, cuja defesa seria apresentada esta tarde, nega qualquer manipulação ou edição ilícita por parte do programa Complément d'Enquête. "Não há dúvida ou ambiguidade de que é, de fato, a jovem na imagem o alvo das observações de Gérard Depardieu", afirmou à AFP a advogada do grupo, Juliette Félix.