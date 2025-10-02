Como seria o "muro antidrones" discutido por europeus contra a Rússia?

A resposta da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) às incursões de cerca de 20 drones russos na Polônia evidenciou as deficiências do arsenal da aliança diante dessa ameaça. Para abater três desses drones, a organização teve que utilizar mísseis sofisticados e caros.

O Comissário Europeu da Defesa, Andrius Kubilius, defende há muito tempo novas soluções para a ameaça que representa Moscou, mas foi a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, quem primeiro levantou a ideia de um "muro de drones", em 10 de setembro, perante os eurodeputados.

Inicialmente, a ideia é implantar mais sensores, tanto terrestres quanto via satélite, ao longo da fronteira que a União Europeia compartilha com a Rússia. A Ucrânia, especialista nessa área, adotou um sistema de sensores acústicos no início da guerra, explicou Kubilius. "Acho que também podemos fazer isso rapidamente", disse ele à AFP.

A Ucrânia participará do desenvolvimento deste muro antidrone na Europa, confirmou seu presidente, Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira. Após quase quatro anos de guerra, Kiev estabeleceu uma indústria de drones e sistemas antidrone única na Europa.

De acordo com uma autoridade europeia, essa implantação levaria pelo menos um ano, antes que as capacidades de interceptação sejam implementadas posteriormente.

Nenhuma nova "Linha Maginot"

Segundo especialistas, a tecnologia de drones está evoluindo muito rapidamente, e os sistemas atualmente considerados correm o risco de se tornarem obsoletos até lá. "Também sabemos que a tecnologia está evoluindo tão rapidamente que não podemos ter uma única ideia e acreditar que ela resolverá todos os nossos problemas", reconheceu a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, cujo país foi sobrevoado por drones misteriosos pouco antes de uma cúpula de líderes europeus em Copenhague.