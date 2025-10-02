Conheça o legado de Jane Goodall, cientista pioneira que redefiniu o lugar do ser humano na natureza

A presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, país onde Goodall realizou suas pesquisas pioneiras, afirmou que ela "colocou o país no centro dos esforços mundiais pela fauna". Cientistas, ambientalistas e educadores ao redor do mundo celebraram sua contribuição única à ciência e à ética ambiental.

Celebridades também se manifestaram com emoção. O príncipe Harry e Meghan Markle lembraram que Jane segurou o filho Archie nos braços e a chamaram de "amiga do planeta e amiga nossa", e a escritora Margaret Atwood a transformou em personagem simbólica de esperança em sua obra literária.

A cientista que provou que animais sabiam fabricar e manipular instrumentos

Federico Bogdanowicz, diretor do Instituto Jane Goodall na Espanha e responsável por projetos de pesquisa e desenvolvimento sustentável no Senegal, relembra com emoção o impacto da cientista. "A doutora Jane Goodall era uma pessoa muito, muito querida em todo o mundo, que inspirou a milhões e milhões de pessoas para fazer deste mundo um lugar melhor", afirma.

Ele contou à RFI que conheceu Jane em 2007 e que ela foi a razão pela qual abandonou seu trabalho para se tornar voluntário do Instituto. "Ela me inspirou a deixar meu trabalho e fazer parte do Instituto Jane Goodall. Começamos aos poucos aqui na Espanha e conseguimos realizar muitas coisas com ela e com o time no Senegal."

O legado de Goodall começou a se formar em 1960, quando observou um chimpanzé usando um galho como ferramenta para pescar cupins ? uma descoberta que desafiou a ideia de que apenas humanos eram capazes de fabricar instrumentos. "Ela viu que o chimpanzé havia preparado o galho, retirado as folhas, escolhido o tamanho e a espessura certos para alcançar os buracos dos cupinzeiros. Era uma conduta instrumental que não se conhecia", explicou Bogdanowicz. A partir dali, Goodall não apenas redefiniu o comportamento dos chimpanzés, mas também o lugar do ser humano na natureza, segundo o especialista.