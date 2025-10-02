França aperta cerco contra frota fantasma russa: capitão de petroleiro suspeito será julgado

Desde o início do conflito em larga escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a frota fantasma mundial cresceu significativamente. Segundo o grupo de estudos americano Atlantic Council, quase 17% de todos os petroleiros hoje integram essa frota, que também inclui outros tipos de navios mercantes.

Entre as sanções impostas à Rússia estão o embargo ao petróleo russo, a limitação de seu preço e a proibição de serviços de transporte marítimo ? medidas que visam impedir o financiamento da máquina de guerra russa.

Para contornar essas restrições, Moscou reduziu sua dependência dos serviços marítimos ocidentais, passou a adquirir navios-tanque por vias indiretas e criou seus próprios esquemas de seguro.

Essas embarcações, no entanto, não possuem o seguro adequado, conhecido como P&I, obrigatório para navios comerciais e destinado a cobrir riscos como guerra, colisões ou danos ambientais, como vazamentos de petróleo.

De 90 a 95% do mercado de seguros P&I está nas mãos de seguradoras da União Europeia e do Reino Unido, que aplicam sanções contra a Rússia. "Os esquemas alternativos propostos pelos governos russo e iraniano são muito insuficientes", alerta Elisabeth Braw, do Atlantic Council. Segundo ela, esses fatores tornam o trabalho a bordo "extremamente perigoso".

Macron pede mais pressão contra frota fantasma

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira que a Europa "aumente a pressão" contra a frota fantasma russa, após a apreensão do Boracay, que estaria sendo usado por Moscou para escapar das sanções ocidentais.