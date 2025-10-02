Greves na França perdem força às vésperas de discurso do novo primeiro-ministro

A mobilização social na França mostrou sinais de enfraquecimento nos protestos convocados por sindicatos para esta quinta-feira (2), em todo o país. Este novo dia de greves e manifestações foi organizado poucos dias antes do aguardado discurso de política geral do novo primeiro-ministro, Sébastien Lecornu.

O número de participantes nas ruas foi inferior ao da mobilização anterior. A CGT (Confederação Geral do Trabalho) anunciou a presença de "quase 600 mil" manifestantes em todo o país. Já a polícia contabilizou 195 mil pessoas nas ruas. Nos protestos do dia 18 de setembro, o Ministério do Interior havia registrado 500 mil participantes.

O objetivo dos protestos é pressionar o novo chefe de governo a rever o atual projeto de Orçamento para 2026, considerado pelos sindicatos como uma política de austeridade.