No Marrocos, na Ásia ou no Peru, movimento Geração Z ganha impulso com 'efeito espelho' na internet

O coletivo marroquino GenZ 212, cujos autores são desconhecidos, anunciou novas manifestações "pacíficas" nesta quinta-feira. Os manifestantes exigem melhores serviços públicos no país. Nas redes sociais, eles se descrevem como um "espaço de discussão" sobre questões "como saúde, educação e combate à corrupção".

"O GenZ 212 anuncia que manifestações pacíficas serão organizadas, como parte de uma expressão civilizada e responsável de nossas demandas", publicou o coletivo no Discord.

Depois de varrer o governo nepalês no início de setembro e abalar o das Filipinas, a onda de protestos iniciada pela Geração Z cruzou as fronteiras do continente asiático para chegar a Madagascar e Marrocos. Desde 2022, o sudeste asiático experimenta um movimento de revolta que parece aumentar um pouco mais a cada vez que os jovens decidem ir às ruas.

Em 2022, a juventude do Sri Lanka levou cinco meses para derrubar o clã Rajakpasa, que estava no poder havia quase 20 anos. Em 2024, Bangladesh levou seis semanas para depor a primeira-ministra Sheikh Hasina, que se manteve no poder por 15 anos, enquanto apenas dois dias foram suficientes para derrubar o governo nepalês de Khadga Prasad Sharma Oli.

A cada vez, o perfil dos manifestantes é o mesmo: pessoas muito jovens, com pouco mais de 20 anos, e hiperconectadas. A chamada Geração Z, de pessoas nascidas entre 1997 e 2012, foi a primeira a crescer num mundo já familiarizado com a internet.

Jovens exigem coerência de governantes

Embora cada país afetado pelas revoltas tenha suas próprias especificidades, as demandas dos manifestantes convergem em alguns temas: denúncia da corrupção generalizada, combate às injustiças e às desigualdades.