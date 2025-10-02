Nova lei de imigração em Portugal encurta prazo para garantir direitos e deixa brasileiros em alerta

"É agora ou nunca", alerta a advogada Rafaela Barbosa, especializada em imigração.

Segundo ela, ainda é possível entrar com ações judiciais baseadas na lei antiga, mas essa janela está se fechando rapidamente. "Quando a nova lei começar a valer, essas ações já não poderão mais ser protocoladas", explica. A sobrecarga do sistema administrativo obriga muitos imigrantes ? inclusive da CPLP ? a recorrer ao Judiciário apenas para conseguir um agendamento junto à Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). "O direito ainda existe, mas está por um fio", afirma.

Entre as mudanças mais significativas está o endurecimento das regras para o reagrupamento familiar, um mecanismo amplamente utilizado por brasileiros para trazer filhos, cônjuges e outros parentes. Hoje, o pedido pode ser feito mesmo com pouco tempo de residência. Com a nova lei, o reagrupamento só será permitido em casos específicos: filhos menores, cônjuges que sejam pais desses filhos, ou pessoas com pelo menos 18 meses de residência legal. Nos demais casos, será preciso esperar dois anos. "Muita gente estava contando com o processo administrativo. Agora, muitos vão perder esse direito", alerta Barbosa.

Fim do visto para pessoas não qualificadas

Outro ponto sensível é o fim do visto de procura de trabalho para pessoas não altamente qualificadas. A modalidade tem sido uma porta de entrada para brasileiros que buscam emprego e regularização. Com a nova lei, apenas profissionais altamente qualificados poderão solicitar esse visto. "Quem está no Brasil e planejava vir dessa forma precisa rever os planos", afirma a advogada. Os que já estão em Portugal com esse visto, ou que já deram entrada no pedido, não serão afetados.