Pelo menos dez brasileiros são capturados por Israel em flotilha humanitária rumo a Gaza

A flotilha, composta por 45 barcos e com a presença de figuras públicas e militantes como a sueca Greta Thunberg, partiu da Espanha em setembro, com o objetivo de romper o bloqueio imposto por Israel à Faixa de Gaza ? território em guerra e, segundo a ONU, em situação de fome extrema. As embarcações que escaparam do cerco israelense tenta seguir viagem.

Em comunicado, os organizadores classificaram a ação como "um ataque ilegal contra civis desarmados" e pediram que governos, líderes mundiais e instituições internacionais pressionem por segurança e pela libertação de todos os ativistas a bordo.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou que os militantes detidos serão deportados para países europeus. Segundo o próprio governo israelense, foram interceptados 13 barcos, com cerca de 200 pessoas. Entre os passageiros estava a ativista sueca Greta Thunberg, que foi filmada recolhendo seus pertences sob escolta de militares armados.

A flotilha reúne cerca de 500 pessoas de diversas nacionalidades, em uma ação que se define como pacífica e não violenta contra o genocídio em Gaza. Até as 20h30 de quarta-feira, ao menos 178 participantes haviam sido capturados pelas forças israelenses.

Operação ilegal em águas internacionais

A Anistia Internacional no Brasil classificou a interceptação como ilegal: "Nenhuma regra do direito internacional autoriza ataques a embarcações em livre navegação em águas internacionais. A missão da flotilha é pacífica, humanitária e legal", afirmou em nota, cobrando dos governos garantias de passagem segura até Gaza.