"Última chance" para sair da Cidade de Gaza, alerta Israel, ao bloquear estrada principal à localidade

Tanques israelenses bloquearam a estrada principal para a Cidade de Gaza nesta quinta-feira (2), impedindo o retorno dos deslocados de Gaza. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, deu aos moradores da cidade uma "última chance" para fugir.

Tel Aviv incita toda a população da Cidade de Gaza, com quase um milhão de habitantes, a seguir para o sul. As Forças Armadas israelenses (FDI) lançaram uma grande ofensiva no local neste mês, com o objetivo de erradicar os combatentes do Hamas entrincheirados nos últimos redutos da facção.

Os moradores de Gaza disseram à Reuters que tanques ergueram barreiras de areia na estrada principal que leva ao sul da Cidade de Gaza. Os palestinos estão autorizados a deixar a cidade, mas aqueles que partiram em busca de comida ou abrigo temporário não poderão retornar.