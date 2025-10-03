Alemanha abre investigação após sobrevoos de drones em Munique

O aeroporto de Munique informou que os sobrevoos de drones na noite de quinta obrigaram o controle aéreo a suspender suas operações, resultando no cancelamento de 17 voos e afetando os deslocamentos de cerca de 3.000 passageiros. Outros 15 voos de chegada foram desviados para a região.

A polícia local e nacional está investigando o incidente. Representantes do controle aéreo alemão restringiram as operações do aeroporto de Munique na quinta-feira às 22h18, pelo horário local, antes de suspendê-las mais tarde, após a observação de vários drones.

Apesar da intervenção de helicópteros da polícia, "nenhuma informação está disponível sobre o tipo e o número de drones", nem sobre sua origem, informou o porta-voz da polícia.

"Quando um drone é observado, a segurança dos viajantes é a prioridade absoluta", destacou o porta-voz do aeroporto na sexta-feira.

Série de incursões

Os líderes da União Europeia se reuniram na quarta-feira (1) em Copenhague, na Dinamarca, para discutir propostas para implementar um "muro antidrone", destinado a proteger o continente após várias incursões aéreas.