Alemanha celebra 35 anos de reunificação com desigualdades persistentes

Mas nem todo mundo ficou contente com o convite ao Macron. Em uma entrevista na véspera, a ex-chanceler Angela Merkel disse que tem muita consideração por Macron, mas que talvez fosse melhor convidar alguém da antiga Alemanha Oriental ou da Europa Oriental para a festa dos 35 anos da reunificação.

Merkel é uma alemã oriental, o atual chanceler, Friedrich Merz, é alemão ocidental. Essa discordância serve um pouco como ilustração de como as duas Alemanhas continuam pensando de forma diferente.

Uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (2) sobre a satisfação dos alemães com a reunificação do país deixa isso bem patente.

Insatisfação persistente

A sondagem, feita com 1.300 pessoas pelo instituto Infratest Dimap por encomenda da rede de televisão pública alemã ARD, constatou que 61% dos alemães se dizem "satisfeitos" ou "muito satisfeitos" com a situação da reunificação, enquanto 34% estão "pouco satisfeitos" ou "nada satisfeitos".

Mas quando as duas metades do país são observadas separadamente, é possível ver uma discrepância entre os dois lados. Enquanto no oeste quase dois terços estão satisfeitos, no leste, somente a metade dos cidadãos está satisfeita.