Consumo excessivo de carne e açúcar causa 15 milhões de mortes prematuras no mundo, diz Lancet

Como conciliar saúde, justiça social e preservação ambiental? Um relatório publicado nesta sexta-feira (3) pela organização internacional EAT e pela prestigiada revista científica The Lancet aponta que uma transição global nos padrões alimentares, com redução drástica no consumo de carne vermelha e açúcar, entre outros produtos, poderia evitar cerca de 15 milhões de mortes prematuras por ano e diminuir em mais da metade as emissões de gases de efeito estufa ligadas à produção de alimentos.

A pesquisa, conduzida por quase uma centena de especialistas em nutrição, saúde pública e meio ambiente, propõe a chamada "Dieta da Saúde Planetária", baseada em frutas, legumes, grãos integrais, oleaginosas e leguminosas, com redução drástica no consumo de carne vermelha, açúcar e alimentos ultraprocessados. O objetivo é garantir uma alimentação saudável para toda a população mundial, sem comprometer os recursos naturais do planeta.

O documento comprova que, atualmente, os regimes alimentares são sistematicamente desequilibrados. Em diversas regiões, há carência de alimentos frescos e integrais, enquanto o consumo excessivo de carnes, laticínios, açúcar e produtos industrializados se tornou a norma.