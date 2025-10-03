Em livro lançado na França, Dedê Fatumma compartilha experiência de resistência como lésbica negra

Ao ser questionada sobre como recebeu o convite para lançar "Lesbiandade" na França, Dedê não escondeu sua emoção. "Primeiramente, quando eu recebi a notícia, eu não acreditei. A Djamila Ribeiro, que é a nossa presidenta, me ligou falando que a Paula, a editora aqui na França, tinha gostado muito e que eu iria lançar." Para ela, essa experiência é mais do que uma conquista pessoal; é um eco de resistência para outras mulheres negras.

Mestre em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela Universidade Federal da Bahia, Dedê também atua como assistente social em Salvador, focando na população LGBTQIAPN+ e nas discriminações que enfrentam no cotidiano. Em contato com essas populações, ela constata que as violências interseccionais de gênero, classe e raça reforçam a exclusão social.

A abordagem da autora sobre a lesbianidade vai além do que é normalmente abordado. "A lesbiandade não se restringe a uma identidade apenas. O fato de você ser negra e lésbica traz alguns atravessamentos na perspectiva política, econômica e social, interditando, inclusive, a sua existência", explica. "Quando a gente fala de mulheres lésbicas, não se restringe a quatro paredes, à orientação sexual, à questão afetiva", destaca. Segundo Dedê, no Brasil, as mulheres lésbicas enfrentam barreiras adicionais em sua luta por direitos e espaços de poder.

A realidade da discriminação

A escritora ressalta que a discriminação enfrentada por essas mulheres é complexa e multifacetada. "É muito fácil você andar nas ruas de Salvador e ver mulheres lésbicas que não performam uma feminilidade hegemônica, e que infelizmente estão fora do mercado de trabalho", comenta. Para Dedê, essa marginalização é reforçada por uma estrutura patriarcal, que interage com outras formas de opressão, como o racismo e a desigualdade de classe.

A luta de Dedê vai além da simples narrativa; ela denuncia o que chama de "sistema cisnormativo". "Sabemos que estruturas são constituídas por pessoas que violentam. Pessoas cisgêneras brancas que, infelizmente, são LGBTfóbicas e instituições racistas", afirma. Ela critica a forma como a violência contra mulheres, especialmente as negras e lésbicas, é frequentemente deslegitimada, com abordagens do tipo: "O que você fez para apanhar?"