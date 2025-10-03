Espanha pode se tornar segundo país do mundo a ter direito ao aborto na Constituição

A Espanha pretende incluir o direito ao aborto em sua Constituição, anunciou nesta sexta-feira (3) o chefe do governo, Pedro Sánchez. Para a coalizão governista, liderada pelos socialistas, a liberdade reprodutiva está "ameaçada" em nível mundial.

Se o projeto de lei for aprovado, a Espanha se tornará o segundo país do mundo a constitucionalizar o direito ao aborto, após a França, que tomou a decisão no ano passado. "Com este governo, não haverá retrocesso nos direitos sociais", escreveu Sánchez, em mensagem publicada na rede X.

A coalizão formada por socialistas e pela extrema esquerda tem adotado medidas progressistas e feministas para mobilizar sua base eleitoral, em meio ao crescimento do apoio popular ao partido de extrema direita Vox, como indicam as pesquisas mais recentes.