Fotógrafo francês morre em ataque de drones na Ucrânia; Macron acusa Rússia

O repórter fotográfico francês Antoni Lallican, de 37 anos, foi morto nesta sexta-feira (4) em um ataque de drone na região de Donbass, no leste da Ucrânia. Ele trabalhava para grandes veículos da imprensa francesa e europeia, como os jornais Le Monde e Le Figaro.

O anúncio foi feito por um comunicado das federações Internacional e Europeia de Jornalismo e o Sindicato Nacional dos Jornalistas da França. As entidades "condenam este crime de guerra e pedem para as autoridades abrirem uma investigação para identificar os responsáveis", segundo o texto.

"Esta é a primeira vez que um jornalista é morto por um drone na Ucrânia", enfatizaram. Lallican foi "vítima de um ataque de drone russo", complementou o presidente francês, Emmanuel Macron, que expressou suas "sinceras condolências" à família e aos colegas do profissional.