Hamas diz que precisa de 'tempo' para estudar plano de Trump sobre Gaza

O Hamas afirmou nesta sexta-feira (3) que precisa de "mais tempo" para analisar o plano apresentado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pretende acabar com a guerra na Faixa de Gaza, que teve início há mais de dois anos.

Na terça-feira (30), Trump deu um ultimato de "três ou quatro dias" ao grupo palestino para aceitar a proposta, que conta com o apoio do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "O Hamas ainda está em processo de consultas e informou aos mediadores que essas discussões exigem mais tempo", disse um dirigente do grupo.

O plano prevê a retirada progressiva de Israel do território e a criação de uma autoridade de transição sob supervisão de Trump, aliado de Netanyahu. A proposta americana, apoiada por vários países árabes e ocidentais, não é clara em relação ao cronograma da retirada israelense e ao modelo de desarmamento do Hamas.