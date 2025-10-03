Isenção do IR para classe média e taxação dos mais ricos no Brasil repercute no exterior

Segundo Les Echos, Lula classificou a reforma como "o primeiro sinal de justiça fiscal neste país", reforçando seu compromisso com a justiça social.

Para compensar a isenção, a proposta estabelece uma alíquota mínima de 10% de imposto de renda sobre dividendos, que pode atingir cerca de 141,4 mil contribuintes com renda anual superior a R$ 600 mil. Essa é "uma mudança significativa em um país onde os rendimentos dos mais ricos escapavam da tributação", destaca o jornal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, celebrou a mudança, afirmando que o país "começa a atacar suas desigualdades inaceitáveis", conforme citado pelo Les Echos. O jornal salienta que o país ainda está longe de adotar a taxa Zucman, defendida por Lula.

Economista Gabriel Zucman celebra reforma no Brasil

A proposta foi elaborada pelo economista francês Gabriel Zucman e sugere a adoção de um imposto mínimo sobre o patrimônio dos milionários. Na França, ele defende uma taxa de 2% para os contribuintes com renda anual superior a € 100 milhões, um assunto que têm causado intensa polêmica no país nas últimas semanas.

Após a aprovação das modificações no Brasil, o próprio Zucman parabenizou em uma mensagem nas redes sociais o que considerou "uma reforma tributária crucial" do governo do petista.