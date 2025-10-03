Italianos voltam às ruas por Gaza e pressionam premiê Meloni a defender palestinos

Em Roma, milhares de pessoas se reuniram em frente à estação central, onde os trens programados para a manhã tiveram grandes atrasos ou foram cancelados. Já na quinta-feira, manifestantes indignados com a interceptação da flotilha humanitária "Global Sumud" e a prisão de vários ativistas se manifestaram em Milão e Roma, onde cerca de 10.000 pessoas marcharam a partir do Coliseu.

"Estamos nas ruas hoje para expressar nossa discordância", disse à AFPTV Giordano Fioramonti, um estudante do ensino médio de 19 anos que veio se manifestar com sua turma e professores. "Para mostrar o quanto estamos irritados e insatisfeitos estamos com o que está acontecendo no mundo e com o nosso governo, para mostrar nosso apoio à flotilha, e especialmente à Palestina, aos moradores de Gaza que foram mortos, torturados e massacrados desde tempos imemoriais", acrescentou o jovem, que ostentava uma bandeira palestina e as palavras "Gaza Livre" pintadas no rosto.

Na sexta-feira, a flotilha anunciou que seu último barco a caminho do território palestino havia sido "interceptado".

Greve sem aviso prévio

Em toda a Itália, um país com uma tradição pacifista, milhares de pessoas se reuniram para marchas e flash mobs, de Turim e Trento, no norte, e de Bari a Palermo, no sul, segundo imagens divulgadas pela imprensa local. As mobilizações "mostram a humanidade e a determinação de pessoas honestas que querem o fim do genocídio que governos e Estados fingem não ver ou até mesmo são cúmplices", enfatizou Maurizio Landini, secretário-geral da CGIL, o principal sindicato da Itália, na Rádio Anch'io.

Em Milão, uma multidão aplaudiu e agitou a bandeira palestina, marchando pelas ruas com uma enorme faixa com os dizeres "Palestina Livre, parem a máquina de guerra".