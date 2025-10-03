Luxemburgo tem novo soberano: Guilherme assume como grão-duque após abdicação do pai

Luxemburgo celebrou nesta quinta-feira (3) a ascensão de um novo soberano. O grão-duque Guilherme prestou juramento como chefe de Estado da pequena monarquia europeia, logo após a abdicação de seu pai, Henri, que se manteve no trono durante 25 anos.

"Juro respeitar a Constituição e as leis", declarou Guilherme, de 43 anos, na Câmara dos Deputados de Luxemburgo, cercado por casais reais e líderes de instituições europeias. Ele sucede a Henri, de 70 anos, que abdicou poucos minutos antes, visivelmente emocionado, após 25 anos de reinado.

Guilherme e sua esposa Stéphanie, o novo casal grão-ducal, acenou em seguida para a população reunida diante da sacada do palácio, no bairro histórico da capital do Grão-Ducado, que tem pouco mais de 670 mil habitantes, dos quais cerca de 47% são estrangeiros. Guilherme é o sétimo soberano da dinastia Nassau-Weilbourg, que governa Luxemburgo desde 1890 e compartilha origens com a monarquia holandesa.