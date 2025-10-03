'Marinette', último barco da Flotilha de Gaza, desafia bloqueio, mas é interceptado

"Se ele se aproximar, sua tentativa de entrar em uma zona de combate ativa e quebrar o bloqueio também será impedida", havia alertado o Ministério das Relações Exteriores de Israel na quinta-feira.

Nos dois últimos dias, "as forças navais da ocupação israelense interceptaram ilegalmente nossos 42 barcos ? cada um transportando ajuda humanitária, voluntários e a determinação de romper o cerco ilegal imposto a Gaza", acrescentou a ONG.

Mais de 400 ativistas a bordo de 41 navios foram presos na noite desta quinta-feira (3), incluindo pelo menos 12 brasileiros, que estão a caminho de Israel, segundo o Ministério das Relações Exteriores israelense. De acordo com a ONG Repórteres Sem Fronteiras, pelo menos 20 jornalistas foram presos.

A operação durou mais de 12 horas, de acordo com as autoridades israelenses, e os detidos foram "transferidos com segurança para o porto de Ashdod, onde serão atendidos pela polícia israelense."

Em nota publicada nesta quinta, o Itamaraty condenou a detenção dos brasileiros.