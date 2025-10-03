Milei sofre nova derrota no Senado enquanto busca ajuda financeira dos EUA

Eram necessários dois terços do Senado (48 votos), mas a oposição somou 58 votos a favor da anulação, sete contra e quatro abstenções no caso do Financiamento Universitário. Quanto à anulação do veto à Emergência Pediátrica, foram 59 votos afirmativos, sete negativos e três abstenções.

"Essas rejeições, tanto nas ruas quanto no Congresso, são golpes ao plano de ajuste de um governo que não aceita estar errado, mesmo vendo que a maioria da população está contra as suas políticas", disse à RFI o manifestante Sergio Coelho, em frente ao Parlamento argentino.

Milhares de manifestantes celebraram a derrubada dos vetos do presidente às leis de financiamento universitário e de emergência pediátrica que concedem aquilo que Milei não quer dar: aumentos salariais e mais dinheiro para a Educação superior e para os hospitais pediátricos, especialmente ao Garrahan, referência no país de atendimento infantil e orgulho dos argentinos.

Impacto no equilíbrio fiscal

Assim, o presidente Milei sofreu outra dura derrota, desta vez dupla, quando a oposição conseguiu insistir com as duas leis que, segundo o governo, põem em perigo o equilíbrio fiscal, núcleo do plano econômico, baseado no ajuste do setor público em 5% do Produto Interno Bruto.

Do lado de fora do Congresso, manifestantes pressionavam por esse resultado. Eram movimentos estudantis, sindicatos, pessoal da área de Saúde, setores políticos, grupos de direitos humanos e organizações sociais.