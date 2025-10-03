Uma das vítimas de ataque a sinagoga em Manchester foi atingida por disparo da polícia

Uma das duas pessoas mortas no atentado a uma sinagoga em Manchester, no Reino Unido, foi atingida por um disparo das forças de segurança durante a operação para capturar o agressor. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (3), um dia após o ataque que mergulhou a comunidade judaica britânica em estado de alerta.

O ataque, classificado como terrorista pelas autoridades, ocorreu na manhã de quinta-feira (2), quando a sinagoga estava lotada para a celebração judaica de Yom Kippur. O agressor, Jihad Al-Shamie, britânico de origem síria, de 35 anos, avançou com seu carro contra pessoas que estavam em frente ao prédio, depois saiu do veículo e atacou fiéis com uma faca.

O homem foi morto pela polícia no local. Ele nunca havia sido identificado como extremista pelos serviços de inteligência. Três suspeitos - dois homens na faixa dos 30 anos e uma mulher de cerca de - foram presos e estão detidos.