Voto de protesto contra governo pró-europeu pode levar bilionário ao poder na República Tcheca

Com cerca de 30% das intenções de voto, o movimento SIM (sigla para "Ação dos Cidadãos Insatisfeitos", em português), liderado por Babis, aparece na frente nas pesquisas. A coalizão governista de centro-direita "Juntos", do liberal e pró-europeu primeiro-ministro Petr Fiala, está em segundo lugar.

O voto de protesto terá um papel decisivo nesta eleição, particularmente na região de Sudetos, que faz fronteira com a Alemanha e onde os moradores enfrentam graves dificuldades sociais e econômicas. Em Decin, uma cidade tranquila localizada em ambas as margens do rio Elba, a 80 quilômetros ao norte de Praga, os vestígios de um passado industrial distante ainda estão por todo o lugar. Hoje, entretanto, a região sofre com uma alta taxa de desemprego, o dobro da registrada no restante do país.

Desemprego, inflação, renda estagnada e uma sensação de abandono e declínio estão levando o eleitor Tomàs a votar em Andrej Babis. "Os preços estão aumentando 10 ou 20 coroas por mês. Costumávamos comprar manteiga por 40 coroas, há três anos. Hoje, custa 70 coroas", relata ele. "Enquanto isso, o primeiro-ministro se exibe na televisão. Ele fala calmamente, como se tudo estivesse bem, como se as pessoas estivessem vivendo melhor. Mas é o contrário", irrita-se.

De acordo com uma análise do instituto de pesquisa PAQ, um terço das famílias tchecas vive pior hoje do que na eleição anterior. O candidato Andrej Babis e seu partido estimulam essa sensação de declínio econômico e social no país, prometendo aumentar salários e aposentadorias, além de reduzir os impostos.

Discurso contra imigrantes, muçulmanos e ucranianos

O SPD, partido de extrema direita que busca obter mais de 16% dos votos nos Sudetos, também tem batido nesta tecla e poderá se aliar ao SIM em caso de vitória de Babis. Ex-boxeador e ex-capitão da marinha fluvial, o candidato local do SPD afirma ser hostil à Otan e à União Europeia, acusando-os de querer impor cotas de migrantes ao país.